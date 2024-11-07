Известно, что в результате атаки на город повреждены здания и несколько единиц спецтехники "Киевавтодора". Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на КГГА.

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Повреждены здания и спецтехника "Киевавтодора"

В результате атаки 7 ноября на столицу повреждения получили здания и специальная техника Коммунальной корпорации "Киевавтодор".

В результате российской атаки на столицу повреждены здания и 7 единиц спецтехники КК "Киевавтодор",

– говорится в сообщении.

Отмечается, что пострадавших нет. В КГГА добавили, что предприятие работает в обычном режиме.

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