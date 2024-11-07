У зв'язку з цим в кількох районах ввели аварійні відключення. Про це пише 24 Канал з посиланням на пресслужбу "Житомиробленерго".

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Росіяни атакували енергетичну інфраструктуру Житомирщини

В "Житомиробленерго" близько 9 ранку 7 листопада повідомили про введення аварійних відключень в декількох районах. Зокрема, їх застосували до Коростенського, Житомирського та Звягельського районів.

У зв'язку з черговою атакою ворога на енергетичну інфраструктуру області є аварійні відключення в Коростенському, Житомирському та Звягельському районах,

– повідомили в "Житомиробленерго".

Там додали, що усі служби працюють над усуненням пошкоджень.