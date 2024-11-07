Відомо, що унаслідок атаки на місто пошкоджено будівлі та кілька одиниць спецтехніки "Київавтодору". Про це пише 24 Канал з посиланням на КМДА.
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Пошкоджено будівлі та спецтехніка "Київавтодору"
Внаслідок атаки 7 листопада на столицю пошкоджень зазнали будівлі та спеціальна техніка Комунальної корпорації "Київавтодор".
Унаслідок російської атаки на столицю пошкоджено будівлі та 7 одиниць спецтехніки КК "Київавтодор",
– ідеться в повідомленні.
Зазначається, що постраждалих немає. В КМДА додали, що підприємство працює у звичному режимі.
Ворога атакував дронами Україну 7 листопада
- У ніч на 07 листопада 2024 року ворог завдав удару 106-ма ударними БпЛА типу Shahed та безпілотниками невстановленого типу із напрямків Курськ, Приморсько-Ахтарськ та Орел.
- Станом на 12:00 підтверджено збиття 74-х ворожих БпЛА у Одеській, Миколаївській, Херсонській, Київській, Сумській, Полтавській, Харківській, Кіровоградській, Житомирській, Черкаській та Чернігівській областях.
- Відомо, що 25 ворожих безпілотників локаційно втрачено у різних регіонах України.