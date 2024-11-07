Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили. Близько 30 "Шахедів" з усіх запущених цілеспрямовано атакували Київ.
До теми Масштабна атака на Київ: Сили ППО знешкодили понад три десятки російських БпЛА
Росія масовано атакувала "Шахедами" 7 листопада
У ніч на 7 листопада 2024 року ворог завдав удару 106 ударними БпЛА типу "Shahed" та безпілотниками невстановленого типу. Ворог почав атакувати Україну близько 21:00 і запускав дрони у кілька хвиль із напрямків:
- Курськ,
- Приморсько-Ахтарськ,
- Орел,
- тимчасово окупований Крим.