Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили. Близько 30 "Шахедів" з усіх запущених цілеспрямовано атакували Київ.

До теми Масштабна атака на Київ: Сили ППО знешкодили понад три десятки російських БпЛА

Росія масовано атакувала "Шахедами" 7 листопада

У ніч на 7 листопада 2024 року ворог завдав удару 106 ударними БпЛА типу "Shahed" та безпілотниками невстановленого типу. Ворог почав атакувати Україну близько 21:00 і запускав дрони у кілька хвиль із напрямків: