Тревожная ночь в Ровненской области: над регионом сбивали вражеские цели

Российские войска в ночь на 7 сентября в очередной раз атаковали украинские города "Шахедами". В частности, тревожной ночь была для Ровненской области.

Над регионом наши защитники неба сбивали вражеские цели. В Ровненской ОВА рассказали детали атаки противника.

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Над Ровненской областью сбивали вражеские цели

Тревожной выдалась ночь в Ровненской области. Есть сбитие воздушных целей врага,

– отметил глава Ровенской ОВА Александр Коваль.

Он поблагодарил наши силы ПВО за их профессиональную работу.

По информации Коваля, люди не пострадали. Также он добавил, что на месте сбивания работают соответствующие службы.

Отметим, что этой ночью в области дважды объявляли тревогу: в первый раз около половины 3 ночи, а во второй – пол 7 утра.

Собственно в течение ночи в Воздушных силах информировали о движении БПЛА на территории области. В частности, последнее сообщение о движении вражеских "Шахедов" в Ровненской области было в 6:59. Там отмечали о фиксировании "БПЛА на востоке Ровненской области, которые движутся в западном направлении".