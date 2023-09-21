В настоящее время правоохранители начали расследование. Открыты два уголовных производства по фактам нарушения законов и обычаев войны.

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Какими ракетами россияне били по Ровно

21 сентября около 6:20 российские террористы обстреляли крылатыми ракетами целый ряд объектов гражданской и энергетической инфраструктуры Ровно. В результате этого часть Ровенского района осталась без электроэнергии.

По предварительной информации, областной центр был обстрелян ракетами класса Х-101.

На места происшествия выезжали спасатели, следственно-оперативная группа, а также руководство областной прокуратуры, управление СБУ в Ровенской области и ГУ НП в области.

Последствия удара по Ровно / фото прокуратуры

Обстрел Ровно 21 сентября: что известно

Утром в ОВА сообщили, что Ровенщина испытала несколько ракетных ударов. Есть попадание в энергетическую и гражданскую инфраструктуру в областном центре. В частности, пострадала СТО и 5 автомобилей, находившихся на ее территории.

К счастью, обошлось без человеческих жертв.

Впрочем, часть Ровенского района без электроэнергии. Активно работают над восстановлением бригады Ровнооблэнерго.

Позже стало известно, что спасатели ликвидировали последствия ракетного удара по станции техобслуживания автомобилей в Ровно. Огнем было уничтожено пять автомобилей, еще три автомобиля и два здания получили повреждения. Пожар полностью ликвидирован.

Напомним: в Воздушных силах сообщали, что российские оккупанты атаковали Украину крылатыми ракетами воздушного базирования Х-101/Х-555/Х-55. Всего были зафиксированы пуски 43 крылатых ракет из 10 самолетов стратегической авиации Т-95МС из района западнее Энгельса.

В результате боевой работы силами и средствами Воздушных Сил во взаимодействии с ПВО Сил обороны было уничтожено 36 крылатых ракет.