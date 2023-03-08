Во время телемарафона он отметил, что оккупантам не удастся быстро починить российский разведывательный самолет, передает 24 Канал. По его словам, ДРЛО А-50 восстановить до прежнего состояния помешают в частности санкции, наложенные на Россию и Беларусь.

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Самолет серьезно поврежден

Секретарь СНБО отметил, что российский самолет ДРЛО А-50 получил серьезные повреждения. Он также подчеркнул, что в настоящее время воздушное судно находится в нерабочем состоянии. Заметим, ранее эксперты предполагали, почему этот самолет транспортировали в Россию на необычно низкой высоте. Объясняли это предотвращением разгерметизации салона.

В Мачулищах произошла "вещь" с самолетом России, который наводил на наши города ракеты. Благодаря этому самолету они убивали наших детей и женщин, атаковали гражданское население. Белорусские партизаны, по нашей информации, повредили этот самолет достаточно мощно. Он сегодня в неисправном состоянии,

– подчеркнул Данилов.

Он также отрицал заявление Лукашенко о том, что воздушное судно удастся очень быстро отремонтировать. Секретарь СНБО напомнил, что Россия и Беларусь под санкциями. Так что этот процесс может занять у врага немало времени.

Что касается самой реакции Лукашенко, то ее он считает неадекватной. Те упреки, которые он делал в сторону президента Владимира Зеленского, абсолютно некорректны. В то же время Данилов отметил, что в последнее время поведение диктатора из Беларуси "немного начинает удивлять".

Данилов добавил, что мы будем наблюдать за тем, как будут разворачиваться события. Он подчеркнул, что Украина готова к любому развитию событий. И отметил то, что сегодня только вопрос времени, "когда будет наша победа".

Какими были выдумки Лукашенко