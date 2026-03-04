СБУ и СОУ ударили по порту в Новороссийске: несколько военных кораблей серьезно повреждены

СБУ совместно с Силами обороны в ночь на 2 марта ударила по военным объектам в порту "Новороссийск". Поражен морской тральщик "Валентин Пикуль" и повреждены противолодочные корабли "Ейск" и "Касимов".

Об этом 24 Каналу сообщили источники в СБУ.

Что известно об атаке на порт "Новороссийск"?

По данным источников, во время атаки 2 марта был уничтожен российский морской тральщик “Валентин Пикуль”, а малые противолодочные корабли проекта 1124М “Ейск” и “Касимов” получили существенные повреждения.

К слову! Морской тральщик – это специальный военный корабль, предназначен для обнаружения, поиска и обезвреживания морских мин. Также его используют, чтобы обеспечить судам безопасный проход через минные поля.



Противолодочные корабли борются с подводными судами, и, обычно, имеют способность реагировать на воздушные цели, то есть выполняют функцию ПВО.

В результате атаки погибли трое российских военных, еще 14 получили ранения.

Кроме этого, бойцы СБУ совместно с Силами обороны поразили радар наведения 30Н6Е2 комплекса С-300ПМУ-2 "Фаворит", ЗРГК "Панцирь-С2" и шесть из семи нефтеналивных стендеров на нефтяном терминале "Шесхарис".

В спецслужбе говорят, пожар в порту продолжался всю ночь.

СБУ системно достает врага там, где он считает себя в безопасности – в портах, на базах и в глубоком тылу. Для российских военных объектов не существует "защищенных зон". Пока Россия ведет войну против Украины, ей нигде не будет спокойно – ни на море, ни на суше, ни в тылу",

– подчеркнул источник в СБУ.

Какие еще российские цели ликвидировали Силы обороны?