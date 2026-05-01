Воздушная тревога распространяется по Украине, в Харькове взрывы: российские войска запустили "Шахеды"
Российские войска продолжают регулярные атаки на украинские города. Вечером в пятницу, 1 мая, враг снова запустил по Украине ударные БпЛА.
Читайте также "Шахеды" атаковали Украину, десятки направлялись на Запад: какие последствия
Где сейчас движутся "Шахеды"?
В Харькове в результате атаки повреждено нежилое здание. К счастью, пострадавших нет.
БпЛА в направлении Кривого Рога с юго-востока.
В Харькове зафиксировано попадание БпЛА типа "Молния" в Слободском районе, пока последствия уточняются.
В Харькове прогремел взрыв.
БпЛА на Харьков с севера.
БпЛА на Сумы с северо-запада.
Сумская область:
БпЛА на Чернигов.
Скоростной БпЛА на Чернигов.