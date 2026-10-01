Россия нанесла удар по бизнес-центру в Одессе

В ночь на 1 октября Россия обстреляла Одессу. Под ударом оказался бизнес-центр.

О последствиях атаки на Одесу рассказал глава ОВА Олег Кипер.

Что известно об обстреле Одессы?

По словам чиновника, оккупанты нанесли удар по бизнес-центру в Одессе.

В результате атаки повреждены крыша и фасад двух зданий бизнес-центра. Взрывной волной выбиты окна и частично разрушены стены на 5-м этаже.

Спасатели ликвидировали возгорание и не допустили дальнейшего распространения огня.

К сожалению, известно об одном пострадавшем.

Последствия удара по Одессе / Фото ГСЧС, ОГА

К слову, ночью под вражескими ударами находилась столица. В Соломенском районе Киева загорелось помещение на первом этаже 16-этажного жилого дома. Также огонь охватил припаркованные автомобили.

В Оболонском районе возник масштабный пожар на складе, пострадал мужчина.

Утром дроны снова атаковали Киев. Обломки упали на территории нежилого комплекса в Печерском районе.

Заметим, что Ровенская область тоже была под обстрелом. В результате ночной атаки пострадала женщина. Сейчас она с ранениями плеч и лица в больнице. Ее дом повреджен.