Вечером 9 июня в Дергачах ранения получил 56-летний мужчина. В среднем состоянии его госпитализировали в местную больницу, передает 24 Канал со ссылкой на Суспильное.

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Хотел посмотреть на сбивание "Шахедов"

По словам представителя Дергачевской МГА Александра Кулика, пострадавшему было интересно, и он вышел посмотреть, как сбивают "Шахеды". Соответственно, обломок "Шахеда" падал и попал ему в тело.

У мужчины взрывная травма с ранениями мягких тканей левого бедра.

Кулик призвал людей беспокоиться о собственной жизни. Когда вражеские беспилотники летят над населенными пунктами, следует прятаться в подвальные помещения, а не выходить на улицу и смотреть, как сбивают дроны.

Напомним, что в ночь на 10 июня Россия выпустила по Украине 322 дрона и ракеты, а именно 315 БПЛА, 2 баллистические и 5 крылатых ракет.

Больше всего пострадали от атаки Киев и область, а также Одесская область. Так, в Одессе погибли 2 человека. Повреждены и разрушены жилые дома, станция экстренной медицинской помощи, роддом. Возникло возгорание на территории Одесского зоопарка.