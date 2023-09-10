Несколько групп "Шахедов" выпустили по Украине: что известно о ночной атаке дронами-камикадзе

10 сентября 2023, 01:48
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В ночь на 10 сентября российские военные атаковали Украину дронами-камикадзе "Шахед". Враг выпустил сразу несколько групп беспилотников, сосредоточив удары в разных регионах страны.

Обратим внимание на то, что об угрозе атаки дронами стало известно ближе к полуночи. А уже около 1 ночи 10 сентября сообщили, что в Киевской области раздаются взрывы. Речь шла о работе ПВО.

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Что известно об атаке дронами 10 сентября

10 сентября

 

02:35 по состоянию на данный момент воздушная тревога в Киевской, Черкасской и Полтавской областях.02:25 Воздушные силы отмечают, что ударные БПЛА движутся к Белой Церкви. Жителей призывают переходить к укрытиям.02:23 в КГВА пишут, что в Дарницком районе обломки упали на нежилое помещение. Предварительно обошлось без пострадавших. Что касается характера разрушений, то он уточняется.02:14 "В Шевченковском районе обломки попали в квартиру многоэтажного дома. Хозяева самостоятельно потушили огонь. Предварительно без жертв", – Сергей Попко, начальник КГВА.02:05 городской голова отметил, что в Подольском районе есть один пострадавший. У него острая реакция на стресс. На месте ему уже оказывают помощь медики.02:00 Виталий Кличко отметил, что в Соломенском районе на проезжей части горят обломки. Туда также отправились экстренные службы. Что касается Подольского района, то там обломки свалились на открытую местность. Работают пожарно-спасательные службы. В настоящее время нет информации о поврежденных зданиях и пострадавших.

01:59 В КГВА уточнили, что в Святошинском районе обломки рухнули в районе парка Совки. Известно о возгорании. На месте уже работают расчеты ГСЧС. Также в администрации выложили фото последствий падения обломков "Шахедов".

Последствия падения обломков "Шахедов" на проезжую часть / Фото КГВА

Последствия падения обломков "Шахедов" на проезжую часть / Фото КГВА

01:50 Виталий Кличко сообщил о падении обломков в Святошинском, Шевченковском и Подольском районах столицы. На места уже отправились все службы. Мэр пообещал позже поделиться деталями.01:41 "В Киевской области и в столице работает ПВО. На Киев еще двигаются БПЛА. Находитесь в укрытиях", – Виталий Кличко.01:33 в КГВА сообщили о том, что работает ПВО в столице. СМИ пишут о том, что раздалось несколько взрывов. Работа над сбиванием "Шахедов" продолжается.01:29 ВС также пишут, что существует риск применения баллистики на Востоке.01:21 поступило сообщение от ВС об угрозе "Шахедами" жителям Кировоградщины.01:17 Воздушные силы призвали жителей Киева находиться в укрытиях.00:59

на эту минуту воздушная тревога также в Киевской и Полтавской областях.00:58 "В воздушном пространстве зафиксирована БПЛА. Силы ПВО работают по целям. Находитесь в укрытиях и других безопасных местах во время сигнала воздушной тревоги. Соблюдайте информационную тишину – не фиксируйте и не выкладывайте в сеть работу наших защитников", – Киевская ОВА.00:50 ВС отметили, что в Полтавской области еще и угроза ракетного удара.00:49 стало известно, что "Шахеды" близятся к Житомирской области. В регионе жителей попросили отправиться в укрытия.00:31 ВС предупредили жителей Лубнов и Миргорода, ведь дроны-камикадзе двигались в их направлении.00:15 Воздушные силы пишут, что существует угроза атаки дронами Полтавской области. Жителей попросили не покидать укрытий.00:03 стало известно, что дроны-камикадзе приближаются в Киевскую область с Черниговщины.

9 сентября

23:59 По состоянию на данный момент воздушную тревогу объявили в Сумской и Черниговской областях.23:44 Воздушные силы написали, что "Шахеды" летят в направлении Нежина, а через 10 минут отметили, что стоит быть в укрытиях также жителям Прилук.23:23 мониторинговые каналы отмечали, что угроза существует для Сумской и Черниговской областей. По имеющимся данным, дроны двигаются на Запад.23:08 Первоначально мониторинговые каналы сообщили, что существует угроза атаки БПЛА из Сумской области. Но тогда не было понятно, какого типа эти беспилотники.
Автор: Назарій Лазур