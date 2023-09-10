Несколько групп "Шахедов" выпустили по Украине: что известно о ночной атаке дронами-камикадзе

В ночь на 10 сентября российские военные атаковали Украину дронами-камикадзе "Шахед". Враг выпустил сразу несколько групп беспилотников, сосредоточив удары в разных регионах страны.

Обратим внимание на то, что об угрозе атаки дронами стало известно ближе к полуночи. А уже около 1 ночи 10 сентября сообщили, что в Киевской области раздаются взрывы. Речь шла о работе ПВО.

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Что известно об атаке дронами 10 сентября

10 сентября

по состоянию на данный момент воздушная тревога в Киевской, Черкасской и Полтавской областях.Воздушные силы отмечают, что ударные БПЛА движутся к Белой Церкви. Жителей призывают переходить к укрытиям.в КГВА пишут, что в Дарницком районе обломки упали на нежилое помещение. Предварительно обошлось без пострадавших. Что касается характера разрушений, то он уточняется."В Шевченковском районе обломки попали в квартиру многоэтажного дома. Хозяева самостоятельно потушили огонь. Предварительно без жертв", – Сергей Попко, начальник КГВА.городской голова отметил, что в Подольском районе есть один пострадавший. У него острая реакция на стресс. На месте ему уже оказывают помощь медики.Виталий Кличко отметил, что в Соломенском районе на проезжей части горят обломки. Туда также отправились экстренные службы. Что касается Подольского района, то там обломки свалились на открытую местность. Работают пожарно-спасательные службы. В настоящее время нет информации о поврежденных зданиях и пострадавших.

01:59 В КГВА уточнили, что в Святошинском районе обломки рухнули в районе парка Совки. Известно о возгорании. На месте уже работают расчеты ГСЧС. Также в администрации выложили фото последствий падения обломков "Шахедов".

Последствия падения обломков "Шахедов" на проезжую часть / Фото КГВА

Последствия падения обломков "Шахедов" на проезжую часть / Фото КГВА

Виталий Кличко сообщил о падении обломков в Святошинском, Шевченковском и Подольском районах столицы. На места уже отправились все службы. Мэр пообещал позже поделиться деталями."В Киевской области и в столице работает ПВО. На Киев еще двигаются БПЛА. Находитесь в укрытиях", – Виталий Кличко.в КГВА сообщили о том, что работает ПВО в столице. СМИ пишут о том, что раздалось несколько взрывов. Работа над сбиванием "Шахедов" продолжается.ВС также пишут, что существует риск применения баллистики на Востоке.поступило сообщение от ВС об угрозе "Шахедами" жителям Кировоградщины.Воздушные силы призвали жителей Киева находиться в укрытиях.

на эту минуту воздушная тревога также в Киевской и Полтавской областях."В воздушном пространстве зафиксирована БПЛА. Силы ПВО работают по целям. Находитесь в укрытиях и других безопасных местах во время сигнала воздушной тревоги. Соблюдайте информационную тишину – не фиксируйте и не выкладывайте в сеть работу наших защитников", – Киевская ОВА.ВС отметили, что в Полтавской области еще и угроза ракетного удара.стало известно, что "Шахеды" близятся к Житомирской области. В регионе жителей попросили отправиться в укрытия.ВС предупредили жителей Лубнов и Миргорода, ведь дроны-камикадзе двигались в их направлении.Воздушные силы пишут, что существует угроза атаки дронами Полтавской области. Жителей попросили не покидать укрытий.стало известно, что дроны-камикадзе приближаются в Киевскую область с Черниговщины.

9 сентября

По состоянию на данный момент воздушную тревогу объявили в Сумской и Черниговской областях.Воздушные силы написали, что "Шахеды" летят в направлении Нежина, а через 10 минут отметили, что стоит быть в укрытиях также жителям Прилук.мониторинговые каналы отмечали, что угроза существует для Сумской и Черниговской областей. По имеющимся данным, дроны двигаются на Запад.Первоначально мониторинговые каналы сообщили, что существует угроза атаки БПЛА из Сумской области. Но тогда не было понятно, какого типа эти беспилотники.