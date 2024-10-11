В регионе работала ПВО. Начальник Киевской ОВА Руслан Кравченко рассказал о последствиях этой российской атаки.

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Что известно об атаке "Шахедов" на Киевщину

Тревога на Киевщине началась ночью и закончилась только утром.

Враг не прекращает массированно атаковать Киевскую область БпЛа. Сегодня ночью и утром (11 октября – 24 Канал) тревога длилась почти 8 часов,

– сообщил Кравченко.

По его словам, в Киевской области ночью работали силы ПВО. К счастью, украинские защитники уничтожили все вражеские цели.

"Попаданий в объекты критической или жилой инфраструктуры не допущено. Пострадавших среди населения нет", – добавил председатель ОВА.

Обломки сбитых "Шахедов" зафиксированы за пределами населенных пунктов на открытых участках местности.

Оперативные группы фиксируют и ликвидируют последствия атаки России.