Как сообщил председатель Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин, в области утром работали силы ПВО. Также он рассказал, есть ли сбитые цели.

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Хмельницкую область атаковали "Шахеды"

Утром, около 07:30, в Хмельницкой области слышали взрывы. Через некоторое время они прозвучали повторно. Взрывы были во время воздушной тревоги, которую объявили из-за очередной атаки дронами-камикадзе типа "Шахед".

Сейчас Тюрин сообщил, что утром 11 октября во время воздушной тревоги работали силы ПВО. Украинские защитники уничтожили 3 вражеских БпЛА типа "Шахед".

Сейчас информация о травмированных, погибших или разрушениях не поступала.

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Стоит отметить, что по состоянию на 10:10 вражеская атака дронами-камикадзе продолжается. Тревога объявлена в Хмельницкой, Винницкой, Житомирской, Черкасской и Полтавской областях.