Еще с вечера 10 октября в северных и центральных регионах была объявлена ​​тревога из-за угрозы БПЛА. Впоследствии опасность распространилась и на западные регионы. В Хмельницкой области сирена раздалась под утро – в 07:12.

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Взрывы в Хмельницкой области

В 07:34 Воздушные силы предупредили о движении "Шахедов" в направлении Хмельнитчины с территории Винницкой области.

В 08:15 корреспонденты Суспильного сообщили о взрывах.

В 08:39 стало известно о повторных взрывах в Хмельницкой области.

Раньше громко было в Киевской и Черкасской областях. Также взрывы слышал Киев. Дроны атаковали столицу с разных направлений. По словам главы КМВА, все вражеские цели были уничтожены.

В Центре противодействия дезинформации заявили, что россияне во время этой атаки использовали "Шахеды" для разведки.