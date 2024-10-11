Ще з вечора 10 жовтня у північних та центральних регіонах була оголошена тривога через загрозу БпЛА. Згодом небезпека поширилася й на західні регіони. У Хмельницькій області сирена залунала під ранок – о 07:12.

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Вибухи на Хмельниччині

О 07:34 Повітряні сили попередили про рух "Шахедів" у напрямку Хмельниччини з території Вінницької області.

О 08:15 кореспонденти Суспільного повідомили про вибухи.

О 08:39 стало відомо про повторні вибухи на Хмельниччині.

Раніше гучно було на Київщині та Черкащині. Також вибухи чув Київ. Дрони атакували столицю з різних напрямків. За словами очільника КМВА, усі ворожі цілі були знищені.

У Центрі протидії дезінформації заявили, що росіяни під час цієї атаки використовували "Шахеди" для розвідки.