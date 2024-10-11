У регіоні працювала ППО. Начальник Київської ОВА Руслан Кравченко розповів про наслідки цієї російської атаки.

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Що відомо про атаку "Шахедів" на Київщину

Тривога на Київщині розпочалася вночі та закінчилася лише вранці.

Ворог не припиняє масовано атакувати Київщину БпЛА. Сьогодні вночі та зранку (11 жовтня – 24 Канал) тривога тривала майже 8 годин,

– повідомив Кравченко.

За його словами, у Київській області вночі працювали сили ППО. На щастя, українські оборонці знищили усі ворожі цілі.

"Влучань в об'єкти критичної чи житлової інфраструктури не допущено. Постраждалих серед населення немає", – додав голова ОВА.

Уламки збитих "Шахедів" зафіксовано поза межами населених пунктів на відкритих ділянках місцевості.

Оперативні групи фіксують та ліквідовують наслідки атаки Росії.