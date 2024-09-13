Прокуроры показали последствия атаки. Сейчас они во взаимодействии с другими правоохранителями документируют то, что натворили оккупанты.

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Повреждения в Одессе в результате атаки дронами

По данным следствия, в результате вражеской атаки 13 сентября повреждено не менее 20 частных домовладений, операторское здание АЗС, хозяйственные постройки и автомобили.

Обзор продолжается, полный перечень разрушений и повреждений устанавливается,

– добавили в прокуратуре.

Последствия атаки в Одесской области: фото облпрокуратуры

Во время атаки ранения получил 74-летний мужчина, ему оказали медицинскую помощь на месте происшествия. Ранее в ОГА сообщили, что у этого мужчины рваная рана руки.

Под процессуальным руководством прокуроров Одесской областной прокуратуры начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины),

– сообщили в Одесской областной прокуратуре.

Напомним также, что с помощью дронов в течение суток Россия обстреляла энергетическую инфраструктуру в шести областях Украины, в том числе и в Одесской.