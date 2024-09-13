Прокуроры показали последствия атаки. Сейчас они во взаимодействии с другими правоохранителями документируют то, что натворили оккупанты.
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Повреждения в Одессе в результате атаки дронами
По данным следствия, в результате вражеской атаки 13 сентября повреждено не менее 20 частных домовладений, операторское здание АЗС, хозяйственные постройки и автомобили.
Обзор продолжается, полный перечень разрушений и повреждений устанавливается,
– добавили в прокуратуре.
Последствия атаки в Одесской области: фото облпрокуратуры
Во время атаки ранения получил 74-летний мужчина, ему оказали медицинскую помощь на месте происшествия. Ранее в ОГА сообщили, что у этого мужчины рваная рана руки.
Под процессуальным руководством прокуроров Одесской областной прокуратуры начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины),
– сообщили в Одесской областной прокуратуре.
Напомним также, что с помощью дронов в течение суток Россия обстреляла энергетическую инфраструктуру в шести областях Украины, в том числе и в Одесской.