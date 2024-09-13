Ночью в Одесской области раздавались взрывы. Оккупанты атаковали областной центр и район дронами-камикадзе с временно оккупированного Крыма. Боевая работа сил ПВО в регионе продолжалась почти час.

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Последствия вражеской атаки

В Одесской ОГА сообщили, что в Одессе и районе упали обломки дронов. По предварительной информации, повреждены: 4 гаража, остекление в 20-ти частных жилых домах, 4 легковых автомобиля и две пристройки к жилым домам.

Пострадал один человек: у 74-летнего мужчины резаная рана руки. Помощь медики оказали на месте,

– сказал глава военной администрации Олег Кипер.

Сейчас правоохранители фиксируют последствия атаки россиян на гражданское население Одесской области.

Попутно Олег Кипер в очередной раз призвал жителей региона оперативно реагировать на сигналы воздушной тревоги и спускаться в укрытие.

Отметим, что из-за падения обломков есть разрушения и в соседней Николаевской области. Там повреждено продовольственное предприятие. На территории предприятия был пожар, однако его уже потушили.