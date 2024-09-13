Вночі на Одещині лунали вибухи. Окупанти атакували обласний центр та район дронами-камікадзе з тимчасово окупованого Криму. Бойова робота сил ППО в регіоні тривала майже годину.

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Наслідки ворожої атаки

В Одеській ОВА повідомили, що в Одесі та районі впали уламки дронів. За попередньою інформацією, пошкоджено: 4 гаражі, скління у 20-ти приватних житлових будинках, 4 легкових автомобілі та дві прибудови до житлових будинків.

Постраждала одна людина: у 74-річного чоловіка різана рана руки. Допомогу медики надали на місці,

– сказав голова військової адміністрації Олег Кіпер.

Наразі правоохоронці фіксують наслідки атаки росіян на цивільне населення Одещини.

Принагідно Олег Кіпер вкотре закликав жителів регіону оперативно реагувати на сигнали повітряної тривоги та спускатися в укриття.

Зазначимо, що через падіння уламків є руйнування і в сусідній Миколаївській області. Там пошкоджено продовольче підприємство. На території підприємства була пожежа, однак її вже загасили.