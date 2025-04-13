В ряде областей из-за опасности применения врагом ударных БпЛА началась воздушная тревога. В случае приближения дронов к вашему населенному пункту, находитесь в безопасных местах. О том, где движутся "Шахеды", 24 Канал пишет со ссылкой на Воздушные Силы ВСУ.

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Где сейчас существует опасность