В ряде областей из-за опасности применения врагом ударных БпЛА началась воздушная тревога. В случае приближения дронов к вашему населенному пункту, находитесь в безопасных местах. О том, где движутся "Шахеды", 24 Канал пишет со ссылкой на Воздушные Силы ВСУ.

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Где сейчас существует опасность

20:55, 13 апреля

Зафиксированы пуски БпЛА с восточного направления из российского Миллерово. Ранее дроны вылетели с юго-восточного направления из Приморско-Ахтарска и из Чауды (временно оккупированный Крым).

20:54, 13 апреля

"Шахед" движется на Снигиревку (Николаевская область) с Херсонской.

20:40, 13 апреля

Херсонская и Николаевская области – угроза применения врагом ударных БпЛА.