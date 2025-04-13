У низці областей через небезпеку застосування ворогом ударних БпЛА розпочалася повітряна тривога. У разі наближення дронів до вашого населеного пункту, перебувайте в безпечних місцях. Про те, де рухаються "Шахеди", 24 Канал пише з посиланням на Повітряні Сили ЗСУ.

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Де зараз існує небезпека