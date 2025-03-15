Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы ВСУ. В случае угрозы для вашего региона не пренебрегайте своей безопасностью и пройдите в безопасное место.
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Где движутся вражеские БпЛА
Кировоградщина – угроза применения врагом ударных БпЛА.
Полтавская область – угроза применения врагом ударных БпЛА.
Харьковская область – угроза применения врагом ударных БпЛА.
Павлоград – угроза применения врагом ударных БпЛА.
Запорожская область – угроза применения врагом ударных БпЛА.
Днепропетровская область – угроза применения врагом ударных БпЛА.