Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы ВСУ. В случае угрозы для вашего региона не пренебрегайте своей безопасностью и пройдите в безопасное место.

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Где движутся вражеские БпЛА

18:23, 15 марта Кировоградщина – угроза применения врагом ударных БпЛА.

18:06, 15 марта Полтавская область – угроза применения врагом ударных БпЛА.

17:50, 15 марта Харьковская область – угроза применения врагом ударных БпЛА.

17:40, 15 марта Павлоград – угроза применения врагом ударных БпЛА.

17:33, 15 марта Запорожская область – угроза применения врагом ударных БпЛА.