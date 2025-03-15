Про це пише 24 Канал з посиланням на Повітряні сили ЗСУ. У разі загрози для вашого регіону не нехтуйте своєю безпекою та пройдіть в безпечне місце.

Дивіться також Дрон-носій інших FPV-дронів: новітні українські розробки показали себе під час атаки на Москву

Де рухаються ворожі БпЛА

18:23, 15 березня

Кіровоградщина – загроза застосування ворогом ударних БпЛА.

18:06, 15 березня

Полтавщина – загроза застосування ворогом ударних БпЛА.

17:50, 15 березня

Харківщина – загроза застосування ворогом ударних БпЛА.

17:40, 15 березня

Павлоград – загроза застосування ворогом ударних БпЛА.

17:33, 15 березня

Запорізька область – загроза застосування ворогом ударних БпЛА.

17:19, 15 березня

Дніпропетровська область – загроза застосування ворогом ударних БпЛА.