Про це пише 24 Канал з посиланням на Повітряні сили ЗСУ. У разі загрози для вашого регіону не нехтуйте своєю безпекою та пройдіть в безпечне місце.

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Де рухаються ворожі БпЛА

18:23, 15 березня Кіровоградщина – загроза застосування ворогом ударних БпЛА.

18:06, 15 березня Полтавщина – загроза застосування ворогом ударних БпЛА.

17:50, 15 березня Харківщина – загроза застосування ворогом ударних БпЛА.

17:40, 15 березня Павлоград – загроза застосування ворогом ударних БпЛА.

17:33, 15 березня Запорізька область – загроза застосування ворогом ударних БпЛА.