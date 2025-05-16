Ночью в Одесской области несколько раз объявляли воздушную тревогу из-за угрозы беспилотников и баллистики, передает 24 Канал.
Смотрите также В Черкассах прогремели взрывы
Полностью сгорел дом
Утром в Одесском зоопарке сообщили, что в дом директора Одесского зоопарка Игоря Белякова попал вражеский беспилотник. Вследствие этого дом был уничтожен.
К счастью, директор зоопарка не пострадал, но его телефон сгорел, поэтому сейчас он не имеет возможности отвечать на звонки. Просим отнестись с пониманием к этой ситуации,
– отметили в учреждении.
Напомним, что утром взрывы раздавались в столице. Там в Святошинском районе столицы зафиксировано падение обломков на территории котельной. Кроме этого, есть информация о повреждении окон и автомобилей в жилом квартале.
Взрывы также слышали в Черкасской области. Там уничтожено 32 российских БпЛА. Обошлось без травмированных.