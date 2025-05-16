Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
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Что известно о воздушной тревоге
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Днепропетровская область – угроза применения врагом ударных БПЛА с востока.
В Киевской области – отбой.
В Киевской области – воздушная тревога.
Где сейчас воздушная тревога: смотрите на карте
Черниговская область – угроза применения врагом ударных БПЛА с востока.
Полтавская область – угроза применения врагом ударных БПЛА.
Херсонская, Николаевская области – угроза применения врагом ударных БПЛА с ВОТ Херсонщины.
Информация о движении вражеских ударных БПЛА:
- БПЛА в центральной части Харьковщины и на востоке, курс – западный/юго-западный;
- БПЛА на севере Донецкой области, курс – западный;
- БПЛА с Курщины заходят в воздушное пространство Сумщины, курс – западный/юго-западный.
Вражеские БПЛА продолжают движение по Харьковщине на запад.
Вражеские ударные БПЛА на востоке Харьковщины, курс – западный.
Харьковская, Донецкая области – угроза применения врагом ударных БПЛА.