Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

К теме Ночью Россия атаковала Украину 110 беспилотниками: сколько сбила ПВО

Что известно о воздушной тревоге

Обратите внимание! Оперативно о тревогах, ракетной опасности для всех областей Украины и взрывах читайте в нашем телеграме.

01:25, 16 мая Днепропетровская область – угроза применения врагом ударных БПЛА с востока.

01:25, 16 мая В Киевской области – отбой.

01:20, 16 мая В Киевской области – воздушная тревога.

01:16, 16 мая Где сейчас воздушная тревога: смотрите на карте

01:14, 16 мая Черниговская область – угроза применения врагом ударных БПЛА с востока.

01:08, 16 мая Полтавская область – угроза применения врагом ударных БПЛА.

01:02, 16 мая Херсонская, Николаевская области – угроза применения врагом ударных БПЛА с ВОТ Херсонщины.

00:58, 16 мая Информация о движении вражеских ударных БПЛА: БПЛА в центральной части Харьковщины и на востоке, курс – западный/юго-западный;

БПЛА на севере Донецкой области, курс – западный;

БПЛА с Курщины заходят в воздушное пространство Сумщины, курс – западный/юго-западный.

00:36, 16 мая Вражеские БПЛА продолжают движение по Харьковщине на запад.

00:10, 16 мая Вражеские ударные БПЛА на востоке Харьковщины, курс – западный.