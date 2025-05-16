Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
До теми Вночі Росія атакувала Україну 110 безпілотниками: скільки збила ППО
Що відомо про повітряну тривогу
Зверніть увагу! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку для усіх областей України та вибухи читайте в нашому телеграмі.
Дніпропетровська область – загроза застосування ворогом ударних БпЛА зі сходу.
У Київській області – відбій.
У Київській області – повітряна тривога.
Де зараз повітряна тривога: дивіться на карті
Чернігівська область – загроза застосування ворогом ударних БпЛА зі сходу.
Полтавська область – загроза застосування ворогом ударних БпЛА.
Херсонська, Миколаївська області – загроза застосування ворогом ударних БпЛА з ТОТ Херсонщини.
Інформація щодо руху ворожих ударних БпЛА:
- БпЛА в центральній частині Харківщини та на сході, курс – західний/південно-західний;
- БпЛА на півночі Донеччини, курс – західний;
- БпЛА з Курщини заходять в повітряний простір Сумщини, курс – західний/південно-західний.
Ворожі БпЛА продовжують рух Харківщиною на захід.
Ворожі ударні БпЛА на сході Харківщини, курс – західний.
Харківська, Донецька області – загроза застосування ворогом ударних БпЛА.