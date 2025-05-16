Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

До теми Вночі Росія атакувала Україну 110 безпілотниками: скільки збила ППО

Що відомо про повітряну тривогу

Зверніть увагу! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку для усіх областей України та вибухи читайте в нашому телеграмі.

01:25, 16 травня Дніпропетровська область – загроза застосування ворогом ударних БпЛА зі сходу.

01:25, 16 травня У Київській області – відбій.

01:20, 16 травня У Київській області – повітряна тривога.

01:16, 16 травня Де зараз повітряна тривога: дивіться на карті

01:14, 16 травня Чернігівська область – загроза застосування ворогом ударних БпЛА зі сходу.

01:08, 16 травня Полтавська область – загроза застосування ворогом ударних БпЛА.

01:02, 16 травня Херсонська, Миколаївська області – загроза застосування ворогом ударних БпЛА з ТОТ Херсонщини.

00:58, 16 травня Інформація щодо руху ворожих ударних БпЛА: БпЛА в центральній частині Харківщини та на сході, курс – західний/південно-західний;

БпЛА на півночі Донеччини, курс – західний;

БпЛА з Курщини заходять в повітряний простір Сумщини, курс – західний/південно-західний.

00:36, 16 травня Ворожі БпЛА продовжують рух Харківщиною на захід.

00:10, 16 травня Ворожі ударні БпЛА на сході Харківщини, курс – західний.