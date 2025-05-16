В Святошинском районе столицы зафиксировано падение обломков на территории котельной, есть повреждения окон и автомобилей в жилом квартале, передает 24 Канал.

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Последствия атаки БпЛА на Киевскую область

В Киевской области воздушную тревогу объявили в 02:48. Там раздавались взрывы – силы ПВО работали по вражеским беспилотникам. Есть сбитые цели.

В КОВА уточнили, что пострадавших среди населения нет. Попаданий в объекты критической инфорастуткрутры не допущено.

В Белоцерковском районе в результате падения обломков сбитых целей повреждено административное здание, магазин, недействующие дом культуры и образовательное учреждение.

Также в Бучанском районе повреждено остекление частного дома.

БпЛА атаковали Киевскую область / Фото полиция

К слову, в ночь на 16 мая противник запустил по Украине 112 БпЛА типа Shahed и беспилотники-имитаторы различных типов. В результате вражеской атаки пострадали также Одесская, Житомирская, Черниговская, Николаевская область.