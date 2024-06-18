Призываем жителей областей, где сейчас объявлена воздушная тревога, направляться в укрытие, ведь это может уберечь жизнь. Где существует угроза атаки "Шахедов" – сообщает 24 Канал.

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Враг запустил "Шахеды"

02:51, 18 июня

Воздушные силы сообщили, что сейчас в воздушном пространстве есть 2 группы "Шахедов":

  • одна группа дронов-камикадзе летит из Днепропетровской области в направлении Запорожья,
  • другая группа БпЛА в Запорожской области летит в северном направлении.
02:26, 18 июня

Новую группу "Шахедов" зафиксировали в Запорожской области.

02:20, 18 июня

Тревогу объявили и в Николаевской области. Как сообщают мониторинговые телеграм-каналы, над областью зафиксировали вражеский разведывательный дрон.


Карта тревог в Украине по состоянию на 02:20 18 июня

02:05, 18 июня

Сейчас тревога объявлена в Днепропетровской и Запорожской областях.

02:03, 18 июня

Мониторинговые телеграм-каналы впоследствии сообщили, что дрон летел в направлении Днепра, однако развернулся и изменил маршрут в направлении Запорожской области.

01:43, 18 июня

В Днепропетровской области зафиксировали движение беспилотников. Воздушные силы предупредили, что, вероятно, оккупанты запустили "Шахеды".