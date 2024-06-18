Призываем жителей областей, где сейчас объявлена воздушная тревога, направляться в укрытие, ведь это может уберечь жизнь. Где существует угроза атаки "Шахедов" – сообщает 24 Канал.
К теме "Шахеды" перегруппировываются в воздухе, ракеты разворачиваются, – Евлаш о коварной тактике россиян
Враг запустил "Шахеды"
Воздушные силы сообщили, что сейчас в воздушном пространстве есть 2 группы "Шахедов":
- одна группа дронов-камикадзе летит из Днепропетровской области в направлении Запорожья,
- другая группа БпЛА в Запорожской области летит в северном направлении.
Новую группу "Шахедов" зафиксировали в Запорожской области.
Тревогу объявили и в Николаевской области. Как сообщают мониторинговые телеграм-каналы, над областью зафиксировали вражеский разведывательный дрон.
Карта тревог в Украине по состоянию на 02:20 18 июня
Сейчас тревога объявлена в Днепропетровской и Запорожской областях.
Мониторинговые телеграм-каналы впоследствии сообщили, что дрон летел в направлении Днепра, однако развернулся и изменил маршрут в направлении Запорожской области.
В Днепропетровской области зафиксировали движение беспилотников. Воздушные силы предупредили, что, вероятно, оккупанты запустили "Шахеды".