Закликаємо жителів областей, де наразі оголошена повітряна тривога, прямувати в укриття, адже це може вберегти життя. Де існує загроза атаки "Шахедів" – повідомляє 24 Канал.
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Ворог запустив "Шахеди"
Повітряні сили повідомили, що нині в повітряному просторі є 2 групи "Шахедів":
- одна група дронів-камікадзе летить з Дніпропетровщини в напрямку Запоріжжя,
- інша група БпЛА у Запорізькій області летить у північному напрямку.
Нову групу "Шахедів" зафіксували у Запорізькій області.
Тривогу оголосили й в Миколаївській області. Як повідомляють моніторингові телеграм-канали, над областю зафіксували ворожий розвідувальний дрон.
Мапа тривог в Україні станом на 02:20 18 червня
Наразі тривога оголошена у Дніпропетровській та Запорізькій областях.
Моніторингові телеграм-канали згодом повідомили, що дрон летів у напрямку Дніпра, однак розвернувся й змінив маршрут в напрямку Запорізької області.
В Дніпропетровській області зафіксували рух безпілотників. Повітряні сили попередили, що, ймовірно, окупанти запустили "Шахеди".