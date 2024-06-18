Закликаємо жителів областей, де наразі оголошена повітряна тривога, прямувати в укриття, адже це може вберегти життя. Де існує загроза атаки "Шахедів" – повідомляє 24 Канал.

До теми "Шахеди" перегруповуються у повітрі, ракети розвертаються, – Євлаш про підступну тактику росіян

Ворог запустив "Шахеди"

Зверніть увагу! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку для всіх областей України та вибухи читайте в нашому телеграмі.

02:51, 18 червня Повітряні сили повідомили, що нині в повітряному просторі є 2 групи "Шахедів": одна група дронів-камікадзе летить з Дніпропетровщини в напрямку Запоріжжя,

інша група БпЛА у Запорізькій області летить у північному напрямку.

02:26, 18 червня Нову групу "Шахедів" зафіксували у Запорізькій області.

02:20, 18 червня Тривогу оголосили й в Миколаївській області. Як повідомляють моніторингові телеграм-канали, над областю зафіксували ворожий розвідувальний дрон.

Мапа тривог в Україні станом на 02:20 18 червня

02:05, 18 червня Наразі тривога оголошена у Дніпропетровській та Запорізькій областях.

02:03, 18 червня Моніторингові телеграм-канали згодом повідомили, що дрон летів у напрямку Дніпра, однак розвернувся й змінив маршрут в напрямку Запорізької області.