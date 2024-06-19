Мэр города показал кадры из села и рассказал о последствиях атаки. Ведь тревогу во Львовской области объявляли дважды, Малехов атаковали во время первой опасности.

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Какие последствия атаки по Малехову

Андрей Садовый рассказал, что, по предварительным данным, в Малехове повреждены:

многоэтажный жилой дом – там оккупанты выбили 20 окон;

офисное помещение, где получил ранения охранник (он в состоянии средней тяжести).

Последствия атаки по Малехову / Фото из телеграма Андрея Садового

Враги ночью били "Шахедами" / Фото из телеграма Андрея Садового

В результате атаки получил ранения охранник / Фото из телеграма Андрея Садового

Россия повредила дома в Малехове / Фото из телеграма Андрея Садового

В частном секторе выбиты окна в 5 зданиях,

– уточнил городской голова Львова.

Перед этим, ориентировочно в 4:13 19 июня, Андрей Садовый рассказал, что раненому мужчине-охраннику 70 лет и его забрала скорая.

Глава Львовской областной военной администрации по состоянию на 5:31 сообщил о раненом 47-летнем мужчине. По словам Максима Козицкого, он получил резаные раны, и госпитализировать его не пришлось.

Это то, что официально подтвердили во Львовском областном центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф по состоянию на 05:30,

– заверил глава Львовской ОВА.

Над Львовской областью сбили 5 "Шахедов"

Воздушная тревога во Львовской области на 19 июня звучала дважды за ночь: с 02:32 по 03:35 и с 04:27 по 05:24 19 июня.

Во время первой тревоги над регионом сбили 4 беспилотника типа "Шахед", во время второй – еще один.