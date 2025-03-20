На подступах к Киеву фиксировали 17 российских БПЛА, но ночь в самой столице была без тревоги

Российская армия этой ночью в очередной раз атаковала Украину ударными БПЛА. Известно, что на подступах к Киеву было зафиксировано 17 вражеских дронов.

Однако воздушную тревогу в столице ночью не объявляли. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на сообщение КМВА.

Смотрите также Кропивницкий пережил самую массированную атаку БпЛА: все о циничных ударах россиян

Вражеская атака "Шахедами"

В КГВА сообщили, что воздушную тревогу в столице ночью не объявляли. Однако на подступах к Киеву было зафиксировано 17 беспилотников. По вражеским воздушным целям работали силы ПВО.

11 – уничтожено средствами ПВО, остальные – локально потеряны или покинули воздушное пространство.

Указывается, что информации о повреждении критической инфраструктуры или пострадавших в результате падения обломков нет.

Напомним, что в ночь на 20 марта враг атаковал 171-м ударным БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов.

В Воздушных силах сообщили о сбитии 75 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников других типов в Харьковской, Полтавской, Сумской, Черниговской, Черкасской, Киевской, Житомирской, Винницкой, Кировоградской, Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областях.



Там добавили, что 63 вражеских беспилотника-имитатора – локально потеряны. В результате российской атаки пострадали Кировоградская, Сумская и Донецкая области.

Отметим, что Кропивницкий в ночь на 20 марта подвергся самой массированной атаке дронов. Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак показал последствия ночной атаки на город и отметил, что "так выглядит прекращение огня от Путина".