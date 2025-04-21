06:18, 21 апреля

Российские власти милитаризируют общество России для оправдания вторжения в Украину и вероятно настраивая его к возможному будущему затяжному конфликту с НАТО.

В Институте изучения войны заявили, что Кремль продолжает переосмысливать нарративы, которые российские официальные лица неоднократно использовали для оправдания вторжения России в Украину, пытаясь еще больше милитаризировать российское общество в долгосрочной перспективе, вероятно, в рамках подготовки к возможному будущему затяжному конфликту с НАТО".

Прокремлевский журналист Павел Зарубин 20 апреля задал министру иностранных дел России Сергею Лаврову вопрос о рекомендации ЕС европейским лидерам воздержаться от участия в российском параде 9 мая в Москве.

Лавров обвинил ЕС в разжигании "неонацистской идеологии" в Европе и заявил, что Россия "приложит все усилия, чтобы эта идеология не поднимала голову" и уничтожит нацизм "раз и навсегда".

Кремль все чаще применяет ту же тактику, которую он использовал против Украины, в отношении Финляндии и бывших советских республик, включая Эстонию и Молдову, чтобы оправдать свои попытки контролировать независимые государства и создать информационную почву для возможной будущей агрессии России,

– заявили в ISW.