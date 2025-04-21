Какова ситуация на фронте, в тылу и на международной арене, что известно о последствиях вражеских атак и новых военных преступлениях российских захватчиков, – сообщает 24 Канал.
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У Трампа рассматривают идею сделать зону вокруг ЗАЭС нейтральной, – WSJ
США в рамках вопроса завершения войны в Украине рассматривают идею нейтральной территории вокруг Запорожской атомной электростанции. Об этом сообщает The Wall Street Journal.
По словам западных чиновников, Вашингтон рассматривает вариант объявить территорию вокруг ЗАЭС нейтральной территорией, которая могла бы находиться под контролем Америки.
Ранее в марте Трамп в разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским уже поднимал вопрос о возможности приобретения США украинских электростанций, включая ядерные объекты, назвав это "лучшей защитой для этой инфраструктуры".
Также WSJ пишет, что, вероятно, ЗАЭС будет поставлять электроэнергию как на украинскую территорию, так и на оккупированные регионы, которые Россия захватила после 2022 года и удерживает до сих пор.
ISW: Кремль настраивает россиян на вероятный затяжной конфликт с НАТО
Российские власти милитаризируют общество России для оправдания вторжения в Украину и вероятно настраивая его к возможному будущему затяжному конфликту с НАТО.
В Институте изучения войны заявили, что Кремль продолжает переосмысливать нарративы, которые российские официальные лица неоднократно использовали для оправдания вторжения России в Украину, пытаясь еще больше милитаризировать российское общество в долгосрочной перспективе, вероятно, в рамках подготовки к возможному будущему затяжному конфликту с НАТО".
Прокремлевский журналист Павел Зарубин 20 апреля задал министру иностранных дел России Сергею Лаврову вопрос о рекомендации ЕС европейским лидерам воздержаться от участия в российском параде 9 мая в Москве.
Лавров обвинил ЕС в разжигании "неонацистской идеологии" в Европе и заявил, что Россия "приложит все усилия, чтобы эта идеология не поднимала голову" и уничтожит нацизм "раз и навсегда".
Кремль все чаще применяет ту же тактику, которую он использовал против Украины, в отношении Финляндии и бывших советских республик, включая Эстонию и Молдову, чтобы оправдать свои попытки контролировать независимые государства и создать информационную почву для возможной будущей агрессии России,
– заявили в ISW.
Оккупанты атакуют дронами и ракетами
Около половины третьего ночи враг запустил "Шахеды" по Украине. Около 05:00 оккупанты атаковали южные регионы ракетами из Черного моря.
Взрывы в результате атак БпЛА и ракет были слышны в Николаеве, Херсоне, Одессе, Черкассах и в Киевской области.
Зеленский подвел итоги "перемирия"
Президент сообщил, что в течение 20 апреля количество нарушений российской армией российской же обещания тишины за эти сутки составляет 2935 раз. Больше всего обстрелов и штурмовых действий – на Покровском направлении. На Курском направлении также не распространилось российское обещание полной тишины. Всего по фронту произошло 96 российских штурмовых действий, 1882 обстрела наших позиций, и в том числе 812 из тяжелого вооружения, более чем 950 раз применялись российские FPV-дроны.
Зеленский также указал, что Москва проигнорировала его предложение полного прекращения огня на следующие 30 суток после Пасхи, а также предложение продолжить хотя бы тишину в небе в отношении гражданской инфраструктуры и воздержаться от ударов ракетами и дронами.
Характер украинских действий и в дальнейшем будет оставаться зеркальным: на тишину будем отвечать тишиной, на защиту от российских ударов будут наши удары. Действия всегда красноречивее, чем слова,
– заверил президент.