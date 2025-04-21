Яка ситуація на фронті, у тилу й на міжнародній арені, що відомо про наслідки ворожих атак і нові воєнні злочини російських загарбників, – повідомляє 24 Канал.
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У Трампа розглядають ідею зробити зону навколо ЗАЕС нейтральною, – WSJ
США в рамках питання завершення війни в Україні розглядають ідею нейтральної території навколо Запорізької атомної електростанції. Про це повідомляє The Wall Street Journal.
За словами західних чиновників, Вашингтон розглядає варіант оголосити територію навколо ЗАЕС нейтральною територією, яка могла б перебувати під контролем Америки.
Раніше в березні Трамп у розмові з президентом України Володимиром Зеленським уже порушував питання про можливість придбання США українських електростанцій, включно з ядерними об'єктами, назвавши це "найкращим захистом для цієї інфраструктури".
Також WSJ пише, що, імовірно, ЗАЕС постачатиме електроенергію як на українську територію, так і на окуповані регіони, які Росія захопила після 2022 року й утримує досі.
ISW: Кремль налаштовує росіян на ймовірний затяжний конфлікт з НАТО
Російська влада мілітаризує суспільство Росії для виправдання вторгнення в Україну та ймовірно налаштовуючи його до можливого майбутнього затяжного конфлікту з НАТО.
В Інституті вивчення війни заявили, що Кремль продовжує переосмислювати наративи, які російські офіційні особи неодноразово використовували для виправдання вторгнення Росії в Україну, намагаючись ще більше мілітаризувати російське суспільство в довгостроковій перспективі, ймовірно, в рамках підготовки до можливого майбутнього затяжного конфлікту з НАТО".
Прокремлівський журналіст Павло Зарубін 20 квітня поставив міністру закордонних справ Росії Сергію Лаврову запитання про рекомендацію ЄС європейським лідерам утриматися від участі в російському параді 9 травня в Москві.
Лавров звинуватив ЄС у розпалюванні "неонацистської ідеології" в Європі та заявив, що Росія "докладе всіх зусиль, щоб ця ідеологія не піднімала голову" і знищить нацизм "раз і назавжди".
Кремль дедалі частіше застосовує ту саму тактику, яку він використовував проти України, щодо Фінляндії та колишніх радянських республік, включно з Естонією та Молдовою, щоб виправдати свої спроби контролювати незалежні держави та створити інформаційні підґрунтя для можливої майбутньої агресії Росії,
– заявили в ISW.
Окупанти атакують дронами і ракетами
Близько о пів на третю ночі ворог запустив "Шахеди" по Україні. Біля 05:00 окупанти атакували південні регіони ракетами з Чорного моря.
Вибухи внаслідок атак БпЛА та ракет було чути у Миколаєві, Херсоні, Одесі, Черкасах та у Київській області.
Зеленський підбив підсумки "перемир'я"
Президент повідомив, що протягом 20 квітня кількість порушень російською армією російської ж обіцянки тиші за цю добу становить 2935 разів. Найбільше обстрілів і штурмових дій – на Покровському напрямку. На Курському напрямку також не поширилася російська обіцянка повної тиші. Загалом по фронту відбулося 96 російських штурмових дій, 1882 обстріли наших позицій, і зокрема 812 з важкого озброєння, більш ніж 950 разів застосовувалися російські FPV-дрони.
Зеленський також вказав, що Москва проігнорувала його пропозицію повного припинення вогню на наступні 30 діб після Великодня, а також пропопозицію продовжити хоча б тишу в небі щодо цивільної інфраструктури та утриматись від ударів ракетами й дронами.
Характер українських дій і надалі залишатиметься дзеркальним: на тишу будемо відповідати тишею, на захист від російських ударів будуть наші удари. Дії завжди красномовніші, ніж слова,
– запевнив президент.