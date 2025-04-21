06:18, 21 квітня

Російська влада мілітаризує суспільство Росії для виправдання вторгнення в Україну та ймовірно налаштовуючи його до можливого майбутнього затяжного конфлікту з НАТО.

В Інституті вивчення війни заявили, що Кремль продовжує переосмислювати наративи, які російські офіційні особи неодноразово використовували для виправдання вторгнення Росії в Україну, намагаючись ще більше мілітаризувати російське суспільство в довгостроковій перспективі, ймовірно, в рамках підготовки до можливого майбутнього затяжного конфлікту з НАТО".

Прокремлівський журналіст Павло Зарубін 20 квітня поставив міністру закордонних справ Росії Сергію Лаврову запитання про рекомендацію ЄС європейським лідерам утриматися від участі в російському параді 9 травня в Москві.

Лавров звинуватив ЄС у розпалюванні "неонацистської ідеології" в Європі та заявив, що Росія "докладе всіх зусиль, щоб ця ідеологія не піднімала голову" і знищить нацизм "раз і назавжди".

Кремль дедалі частіше застосовує ту саму тактику, яку він використовував проти України, щодо Фінляндії та колишніх радянських республік, включно з Естонією та Молдовою, щоб виправдати свої спроби контролювати незалежні держави та створити інформаційні підґрунтя для можливої майбутньої агресії Росії,

– заявили в ISW.