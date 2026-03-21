24 Канал Новости Украины "Шахеды" снова в небе Украины, тревога уже в части областей: где сейчас угроза
21 марта, 18:10
"Шахеды" снова в небе Украины, тревога уже в части областей: где сейчас угроза

Маргарита Волошина

Посреди дня 21 марта россияне запустили ударные беспилотники на Украину. В связи с этим в части областей уже объявили воздушную тревогу.

Для каких областей есть опасность?

Воздушная тревога в Украине: смотрите на карте

 

18:19, 21 марта

  • БпЛА на севере Харьковщины курсом на Мену, Сосницу.
  • БпЛА на юге Сумщины курсом на Ахтырку.
  • БпЛА на севере Харьковщины курсом на Харьков, Богодухов, Коломак.
  • БпЛА на востоке Полтавщины курсом на Диканьку, Полтаву.
17:49, 21 марта

БпЛА на севере Полтавщины курсом на Великие Сорочинцы, Миргород.

16:29, 21 марта

Наблюдается значительная активность вражеских разведывательных и ударных БпЛА над прифронтовыми районами (Черниговская, Сумская, Харьковская, Днепропетровская и Запорожская области) вдоль всей линии фронта.

15:58, 21 марта

Вражеские БпЛА в направлении Запорожья с юго-запада.