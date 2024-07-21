Это уже как минимум пятая атака ударными БпЛа на столицу Украины за последние две недели. К счастью, все вражеские беспилотники были уничтожены на подступах к городу.

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Разрушений и пострадавших нет

В КМВА рассказали, что по состоянию на 5.38 разрушений и пострадавших после атаки "Шахедами" в столице нет.

Сегодня снова определенное количество БпЛа противника направлялось на Киев, но все они были уничтожены силами и средствами ПВО на подступах,

– отчитались в КМВА.

Также добавили, что оперативные сведения обновляются и уточняются.

"Он (враг – 24 Канал) испытывает свои новые тактики, ищет маршруты подлетов в столицу, пытается разоблачать расположение нашей ПВО. Поэтому жителям Киева следует не забывать о реальности угроз", – отметили власти Киева.