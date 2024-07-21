Це уже щонайменше п'ята атака ударними БпЛа на столицю України за останні два тижні. На щастя, усі ворожі безпілотники були знищені на підступах до міста.

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Руйнувань та потерпілих немає

У КМВА розповіли, що станом на 5:38 руйнувань і потерпілих після атаки "Шахедами" у столиці немає.

Сьогодні знов певна кількість БпЛа противника прямували на Київ, але усі вони були знищені силами та засобами ППО на підступах,

– прозвітували у КМВА.

Також там додали, що оперативні зведення оновлюються та уточнюються.

"Він (ворог – 24 Канал) випробовує свої нові тактики, шукає маршрути підльотів до столиці, намагається викривати розташування нашої ППО. Тому мешканцям Києва варто не забувати про реальність загроз", – зауважила влада Києва.