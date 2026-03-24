На Дніпропетровщині – вибухи: для яких регіонів ще є небезпека
24 марта, 23:06
На Днепропетровщине – взрывы: для каких регионов еще есть опасность

Вероника Соцкова

24 марта россияне совершили массовую атаку беспилотниками по городам Украины. Пострадали, в частности, Львов, Винницкая область, Тернополь, Ивано-Франковск, Харьковщина и другие.

Однако риск новых ударов остается достаточно высоким. 24 Канал призывает находиться в укрытиях в случае объявления воздушной тревоги.

Смотрите также Украина подверглась массированной атаке "Шахедами": где раздавались взрывы и какие последствия ударов

Где сейчас вражеские цели?

 

22:57, 24 марта

Полтавщина: БпЛА – в направлении Миргорода.

22:57, 24 марта

Группа БпЛА – курсом на Павлоград.

22:57, 24 марта

БпЛА – в направлении Кривого Рога.

22:56, 24 марта

Группы БпЛА с Сумщины и Харьковщины – в направлении Полтавщины.

22:56, 24 марта

Харьковщина: БпЛА – в направлении Змиева, Чугуева.

Сумская область: БпЛА – курсом на Шостку, Глухов.

22:56, 24 марта

БпЛА – в направлении Днепра.

22:55, 24 марта

Черниговщина: БпЛА – курсом на Чернигов, Седнев, Мену.

22:55, 24 марта

Группа БпЛА из Запорожской области – курсом на Днепропетровщину.

22:55, 24 марта

БпЛА – над Сумами.

22:54, 24 марта

БпЛА – в направлении Запорожья.

22:52, 24 марта

БпЛА в Одесскую область с Черного моря.