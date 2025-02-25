Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на сообщение 210 отдельного полка.

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Бойцы на страже спокойного сна киевлян

В ночь на 25 февраля Россия вела атаку дронами-камикадзе. "Шахеды" летели и на Киев и область. К счастью, воины ПВО отбили вражескую атаку, уничтожив два БпЛА.

Наши собратья, которые держат небо Киева, во время российской атаки уничтожили два "Шахеды". Один из них взорвался прямо рядом с ними, повредив боевое авто,

– написали в 210 отдельном штурмовом полку.

Автомобиль военных действительно был поврежден, но сами они ранений не получили. Не боясь опасности, они вплотную из пулеметов сбили вражеские цели.

Уничтожение БпЛА над Киевом: смотрите видео

Очередь пулемета, вспышка вражеского дрона и радостные возгласы после успешного сбивания: видео работы бойцов

Что известно о последствиях атаки "Шахедами" на Киев

Воздушная тревога раздавалась в Киеве и область всю ночь – 7 часов 41 минуту. Силы ПВО не допустили попаданий в гражданские или критические объекты. Обломками беспилотников в области повреждены частные дома и автомобили, пострадала 44-летняя женщина. В Киеве сбитый дрон упал в лесопарковой зоне в Голосеевском районе. Обошлось без жертв и разрушений.