Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение КГВА.

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Последствия атаки на Киев

В КГВА указали, что с начала суток воздушная тревога продолжалась 7 часов 41 минуту – с 22:16 по 01:33 и с 04:05 по 8:30.

Силы ПВО успешно отработали по вражеским целям, которые были зафиксированы над городом.

Обломки сбитого российского ударного БПЛА упали в лесопарковой зоне в Голосеевском районе,

– говорится в сообщении.

К счастью, обошлось без жертв, пострадавших и, по предварительной информации, без разрушений, указали в КГВА.

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Добавим, что враг этой ночью также атаковал Киевскую область, где тревога продолжалась всю ночь. Известно, что в области работали силы ПВО.

"Есть сбитые вражеские цели. Попаданий в объекты критической инфраструктуры не зафиксировано", – сообщили в Киевской ОВА.

Как указывали ранее, в Обуховском районе ранения получила 44-летняя женщина. Ее госпитализировали с резаными ранами ноги.

В результате падения обломков сбитых вражеских БПЛА в этом же районе повреждены 8 частных домов, хозяйственные помещения, 2 гаража и 2 автомобиля. Ликвидирован пожар сухой травы на открытой местности.

В Фастовском районе также повреждены 4 частных дома и автомобиль.

Оперативные службы продолжают фиксировать и ликвидировать последствия вражеской атаки.

Последствия атаки на Киевскую область / Фото ОВА