Также известно, что есть разрушения. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение начальника Житомирской областной военной администрации Виталия Бунечко.

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Последствия атаки на Житомирскую область

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Во вторник, 25 февраля, во время массированной атаки с воздуха обломками было повреждено хозяйственное здание и жилой дом в Житомирском районе.

Глава ОВА сообщил, что спасателям удалось оперативно ликвидировать возгорание и не допустить распространения огня.

В результате происшествия пострадала женщина. Известно, что ее госпитализировали.

Кроме этого, указывается, что в больницу доставили двух детей – 4 и 7 лет. У них острая реакция на стресс.

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Напомним, что вражеские силы ночью атаковали Киевскую область. В результате атаки в Обуховском районе травмирована женщина 44 лет. Указывается, что у пострадавшей резаная рана ноги. Ее госпитализировали в местную больницу.

Также частично разрушен частный дом и хозяйственные помещения.

В Фастовском районе также зафиксировано повреждение частных домов.