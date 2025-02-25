Об этом рассказали в Суспільному, пишет 24 Канал. Воздушные силы информировали об угрозе БПЛА в регионе.

Хронология ночи В Киевской и ряде областей – воздушная тревога: Россия запустила "Шахеды"

Что известно о взрывах в Сумах ночью 25 февраля

О звуках взрывов, которые услышали жители города Сумы, сообщили корреспонденты Суспільного через несколько минут после 4 утра. Воздушная тревога в Сумской области на этот момент длилась уже более 11 часов – с 16:56 предыдущих суток, 24 февраля.

Воздушные силы в течение ночи неоднократно предупреждали об активности врага на этом направлении, в частности о залетании ударных БПЛА на Сумщину в несколько волн.

Последнее сообщение перед этим объявляло о наличии беспилотников в области, которые движутся в северо-западном направлении.

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