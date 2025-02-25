Також відомо, що є руйнування. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис начальника Житомирської обласної військової адміністрації Віталія Бунечка.
Дивіться також По всій Україні була повітряна тривога: Росія атакувала крилатими ракетами
Наслідки атаки на Житомирщину
До речі, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграмі.
У вівторок, 25 лютого, під час масованої атаки з повітря уламками було пошкоджено господарчу будівлю та житловий будинок у Житомирському районі.
Очільник ОВА повідомив, що рятувальникам вдалося оперативно ліквідувати загоряння та не допустити поширення вогню.
Внаслідок події постраждала жінка. Відомо, що її госпіталізували.
Крім цього, вказується, що в лікарню доправили двох дітей – 4 і 7 років. В них гостра реакція на стрес.
Дивіться також "Шахеди" влучили по цивільній інфраструктурі у Сумах: є постраждалі
Нагадаємо, що ворожі сили вночі атакували Київщину. Внаслідок атаки в Обухівському районі травмовано жінку 44 років. Вказується, що в постраждалої різана рана ноги. Її госпіталізували до місцевої лікарні.
Також частково зруйновано приватний будинок та господарські приміщення.
У Фастівському районі також зафіксовано пошкодження приватних будинків.