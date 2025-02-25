Також відомо, що є руйнування. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис начальника Житомирської обласної військової адміністрації Віталія Бунечка.

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Наслідки атаки на Житомирщину

До речі, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграмі.

У вівторок, 25 лютого, під час масованої атаки з повітря уламками було пошкоджено господарчу будівлю та житловий будинок у Житомирському районі.

Очільник ОВА повідомив, що рятувальникам вдалося оперативно ліквідувати загоряння та не допустити поширення вогню.

Внаслідок події постраждала жінка. Відомо, що її госпіталізували.

Крім цього, вказується, що в лікарню доправили двох дітей – 4 і 7 років. В них гостра реакція на стрес.

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Нагадаємо, що ворожі сили вночі атакували Київщину. Внаслідок атаки в Обухівському районі травмовано жінку 44 років. Вказується, що в постраждалої різана рана ноги. Її госпіталізували до місцевої лікарні.

Також частково зруйновано приватний будинок та господарські приміщення.

У Фастівському районі також зафіксовано пошкодження приватних будинків.