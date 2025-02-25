Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис Миколи Калашника.
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Наслідки атаки на Київщину
До речі, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграмі.
Внаслідок ворожої атаки в Обухівському районі травмовано жінку 44 років. Вказується, що в постраждалої різана рана ноги. Її госпіталізували до місцевої лікарні.
Також частково зруйновано приватний будинок та господарські приміщення.
У Фастівському районі також зафіксовано пошкодження приватних будинків.
Тимчасовий виконувач обов’язків голови Київської обласної державної адміністрації Микола Калашник повідомив, що детальну інформацію нададуть згодом.