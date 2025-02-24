Про це пише 24 Канал з посиланням на Віталія Кличка.

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Що відомо про вибухи у Києві увечері 24 лютого 2025

Вибухи у Києві підтвердив Віталій Кличко. Він також указав район, де їх чули.

У Дарницькому районі столиці працюють сили ППО. Ворожі БпЛА ще заходять на місто. Перебувайте в укриттях!

– ідеться в повідомленні мера.

На момент публікації новини тривога охопила усі східні області, частину центральних і південних.

Тривогу в Києві оголосили о 22:18. В області сирени завили майже на годину раніше.

Моніторингові канали писали про те, що "Шахеди" заходили на столицю з лівого берега, а потім перелітали на правий, у Голосіївський район.

Де зараз тривога

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