Про це пише 24 Канал з посиланням на Віталія Кличка.
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Що відомо про вибухи у Києві увечері 24 лютого 2025
Вибухи у Києві підтвердив Віталій Кличко. Він також указав район, де їх чули.
У Дарницькому районі столиці працюють сили ППО. Ворожі БпЛА ще заходять на місто. Перебувайте в укриттях!
– ідеться в повідомленні мера.
На момент публікації новини тривога охопила усі східні області, частину центральних і південних.
Тривогу в Києві оголосили о 22:18. В області сирени завили майже на годину раніше.
Моніторингові канали писали про те, що "Шахеди" заходили на столицю з лівого берега, а потім перелітали на правий, у Голосіївський район.
Де зараз тривога
Карта інтерактивна, тож дані на ній оновлюються в реальному часі.