Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис КМВА.

Дивіться також У Києві та на Київщині знову вибухи: працювала ППО

Наслідки атаки на Київ

В КМВА вказали, що від початку доби повітряна тривога тривала 7 годин 41 хвилину – з 22:16 по 01:33 та з 04:05 по 8:30.

Сили ППО успішно відпрацювали по ворожих цілях, які були зафіксовані над містом.

Уламки збитого російського ударного БпЛА впали в лісопарковій зоні в Голосіївському районі,

– ідеться в повідомленні.

На щастя, обійшлося без жертв, потерпілих та, за попередньою інформацією, без руйнувань, вказали в КМВА.

Дивіться також Через уламки на Житомирщині постраждала жінка, є руйнування

Додамо, що ворог цієї ночі також атакував Київщину, де тривога тривала всю ніч. Відомо, що в області працювали сили ППО.

"Є збиті ворожі цілі. Влучань в об’єкти критичної інфраструктури не зафіксовано", – повідомили в Київській ОВА.

Як вказували раніше, в Обухівському районі поранення зазнала 44-річна жінка. Її госпіталізували із різаними ранами ноги.

Внаслідок падіння уламків збитих ворожих БпЛА в цьому ж районі пошкоджено 8 приватних будинків, господарські приміщення, 2 гаражі та 2 автомобілі. Ліквідована пожежа сухої трави на відкритій місцевості.

У Фастівському районі також пошкоджено 4 приватних будинки та автомобіль.

Оперативні служби продовжують фіксувати та ліквідовувати наслідки ворожої атаки.

Наслідки атаки на Київську область / Фото ОВА