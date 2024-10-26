Если в вашей области объявлена тревога, позаботьтесь о своей безопасности и находитесь в укрытиях. Где существует угроза ударов "Шахедами", следите на 24 Канал.
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Актуальная карта воздушных тревог
Примерно 2 группы БпЛа мимо Конотоп / Бахмач в направлении Нежина / Прилук,
– пишут мониторинговые каналы.
"Шахеды" летят из Курской области через Сумскую область в направлении Черниговщины, юго-западным курсом.
Из Белгорода движутся БпЛа на Харьковщину, тип устанавливается, сообщают мониторы.
Мониторы сообщают о движении БпЛа мимо Конотопа курсом на Черниговщину (Бахмач).
Взрывы в Сумах
В 20:58 в Сумах были слышны взрывы, сообщили журналисты Общественного.
Сумская область угроза ударных вражеских БпЛа,
– Воздушные силы.