Если в вашей области объявлена тревога, позаботьтесь о своей безопасности и находитесь в укрытиях. Где существует угроза ударов "Шахедами", следите на 24 Канал.

Смотрите также В Сумах прогремел взрыв

21:57, 26 октября

Актуальная карта воздушных тревог

21:50, 26 октября

Примерно 2 группы БпЛа мимо Конотоп / Бахмач в направлении Нежина / Прилук,
– пишут мониторинговые каналы.

21:42, 26 октября

"Шахеды" летят из Курской области через Сумскую область в направлении Черниговщины, юго-западным курсом.

21:36, 26 октября

Из Белгорода движутся БпЛа на Харьковщину, тип устанавливается, сообщают мониторы.

21:28, 26 октября

Мониторы сообщают о движении БпЛа мимо Конотопа курсом на Черниговщину (Бахмач).

20:58, 26 октября

Взрывы в Сумах

В 20:58 в Сумах были слышны взрывы, сообщили журналисты Общественного.

20:47, 26 октября

Сумская область угроза ударных вражеских БпЛа,
– Воздушные силы.