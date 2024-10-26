Если в вашей области объявлена тревога, позаботьтесь о своей безопасности и находитесь в укрытиях. Где существует угроза ударов "Шахедами", следите на 24 Канал.

Смотрите также В Сумах прогремел взрыв

21:57, 26 октября Актуальная карта воздушных тревог

21:50, 26 октября Примерно 2 группы БпЛа мимо Конотоп / Бахмач в направлении Нежина / Прилук,

– пишут мониторинговые каналы.

21:42, 26 октября "Шахеды" летят из Курской области через Сумскую область в направлении Черниговщины, юго-западным курсом.

21:36, 26 октября Из Белгорода движутся БпЛа на Харьковщину, тип устанавливается, сообщают мониторы.

21:28, 26 октября Мониторы сообщают о движении БпЛа мимо Конотопа курсом на Черниговщину (Бахмач).

20:58, 26 октября Взрывы в Сумах В 20:58 в Сумах были слышны взрывы, сообщили журналисты Общественного.