Якщо у вашій області оголошено тривогу, подбайте про свою безпеку та перебувайте в укриттях. Де існує загроза ударів "Шахедами", слідкуйте на 24 Каналі.
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Актуальна карта повітряних тривог
Приблизно 2 групи БпЛа повз Конотоп / Бахмач в напрямку Ніжина / Прилук,
– пишуть моніторингові канали.
"Шахеди" летять з Курської області через Сумщину у напрямку Чернігівщини, південно-західним курсом.
З Бєлгорода рухаються БпЛа на Харківщину, тип встановлюється, повідомляють монітори.
Монітори повідомляють про рух БпЛа повз Конотоп курсом на Чернігівщину (Бахмач).
Вибухи у Сумах
О 20:58 у Сумах було чутно вибухи, повідомили журналісти Суспільного.
Сумська область загроза ударних ворожих БпЛа,
– Повітряні сили.