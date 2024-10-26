Якщо у вашій області оголошено тривогу, подбайте про свою безпеку та перебувайте в укриттях. Де існує загроза ударів "Шахедами", слідкуйте на 24 Каналі.

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21:57, 26 жовтня Актуальна карта повітряних тривог

21:50, 26 жовтня Приблизно 2 групи БпЛа повз Конотоп / Бахмач в напрямку Ніжина / Прилук,

– пишуть моніторингові канали.

21:42, 26 жовтня "Шахеди" летять з Курської області через Сумщину у напрямку Чернігівщини, південно-західним курсом.

21:36, 26 жовтня З Бєлгорода рухаються БпЛа на Харківщину, тип встановлюється, повідомляють монітори.

21:28, 26 жовтня Монітори повідомляють про рух БпЛа повз Конотоп курсом на Чернігівщину (Бахмач).

20:58, 26 жовтня Вибухи у Сумах О 20:58 у Сумах було чутно вибухи, повідомили журналісти Суспільного.