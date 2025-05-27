27 мая, 00:05
Россия в очередной раз запустила "Шахеды": в каких регионах Украины угроза вражеского удара
Российская армия около полуночи запустила по Украине свои ударные БпЛА типа "Шахед". Из-за этого в ряде регионов нашей страны распространяется воздушная тревога.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы. Призываем жителей областей Украины, где объявлена воздушная тревога, направляться в укрытие, ведь это может спасти жизнь и облегчить работу нашим защитникам неба.
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Николаевщина, Харьковщина – угроза применения врагом ударных БПЛА.
23:57, 26 мая
Николаевщина, Харьковщина – угроза применения врагом ударных БПЛА.