На Запорожье работала ПВО. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на председателя Запорожской ОГА Ивана Федорова.

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Очередные удары по Запорожью: что известно

По данным Воздушных сил, "Шахеды" заходили на Запорожье с Днепропетровщины волнами в течение примерно часа. Первая информацию о движении дронов появились после 1 часа ночи.

В 1:47 Иван Федоров написал, что работает ПВО.

До отбоя оставайтесь в безопасных местах,

– призвал он.

Добавим, что в 2:12 Федоров предупредил об угрозе ударов баллистическими ракетами по Запорожской области.

Сейчас информации о последствиях атаки нет.

Этой ночью враг также атаковал "Шахедами" Киев и область. В столице упали обломки и произошли пожары – горит частный дом и машины. Известно о по меньшей мере одной пострадавшей.

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